Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an

Apple veröffentlichte am Montag ein großes Update mit iOS 26, doch nach so einem großen Update folgen meist 2-3 kleinere Updates, die erste Fehler der neuen Version beheben. Und aktuell deutet sich auch schon iOS 26.0.1 bei Apple an.

Es ist davon auszugehen, dass das Update noch heute oder morgen und somit passend zum Marktstart der neuen iPhones kommt, denn CNN hat ein Problem bei den neuen iPhones festgestellt und Apple hat bestätigt, dass man das kennt.

Dies kann in sehr seltenen Fällen auftreten, wenn eine LED-Anzeige extrem hell ist und direkt in die Kamera strahlt. Apple hat eine Lösung gefunden und wird diese in einem kommenden Software-Update veröffentlichen.

CNN hat beim Test der neuen iPhones festgestellt, dass bei einigen Fotos ein Fehler im Bild ist, das kam bei etwa einem von zehn Fotos vor. Apple spricht zwar nicht von iOS 26.0.1, aber es ist davon auszugehen, dass man das schnell lösen wird.

Apple iOS 26: Es gibt noch mehr Kritik

Ich lese in den letzten Tagen aber sehr häufig, dass einige mit der Performance und Akkulaufzeit bei iOS 26 unzufrieden sind und beim Akku kann ich das bestätigen, es wurde im Laufe der Beta zwar immer besser, aber nicht so gut wie bei iOS 18.

Hier und da gibt es bei Liquid Glass außerdem immer noch Elemente, die man nicht lesen kann, es liegt also nach der finalen Version noch Arbeit vor Apple. Ich hoffe auch, dass man, vor allem im Dark Mode, diesen „Schimmereffekt“ weiter reduziert.