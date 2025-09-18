Firmware und OS

Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple veröffentlichte am Montag ein großes Update mit iOS 26, doch nach so einem großen Update folgen meist 2-3 kleinere Updates, die erste Fehler der neuen Version beheben. Und aktuell deutet sich auch schon iOS 26.0.1 bei Apple an.

Es ist davon auszugehen, dass das Update noch heute oder morgen und somit passend zum Marktstart der neuen iPhones kommt, denn CNN hat ein Problem bei den neuen iPhones festgestellt und Apple hat bestätigt, dass man das kennt.

Dies kann in sehr seltenen Fällen auftreten, wenn eine LED-Anzeige extrem hell ist und direkt in die Kamera strahlt. Apple hat eine Lösung gefunden und wird diese in einem kommenden Software-Update veröffentlichen.

CNN hat beim Test der neuen iPhones festgestellt, dass bei einigen Fotos ein Fehler im Bild ist, das kam bei etwa einem von zehn Fotos vor. Apple spricht zwar nicht von iOS 26.0.1, aber es ist davon auszugehen, dass man das schnell lösen wird.

Apple iOS 26: Es gibt noch mehr Kritik

Ich lese in den letzten Tagen aber sehr häufig, dass einige mit der Performance und Akkulaufzeit bei iOS 26 unzufrieden sind und beim Akku kann ich das bestätigen, es wurde im Laufe der Beta zwar immer besser, aber nicht so gut wie bei iOS 18.

Hier und da gibt es bei Liquid Glass außerdem immer noch Elemente, die man nicht lesen kann, es liegt also nach der finalen Version noch Arbeit vor Apple. Ich hoffe auch, dass man, vor allem im Dark Mode, diesen „Schimmereffekt“ weiter reduziert.

Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da

Smartphones werden viele Jahre im Voraus geplant und entwickelt, was auch der Grund ist, warum bei gewissen Marken gewisse Funktionen…

17. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. ThomasR. ☀️
    sagt am

    Also Akkulaufzeit bei unserem iPhone 13pro Max ist deutlich schlechter als bei iOS 18.x

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update
DJI Mini 5 Pro Drohne vorgestellt – kostet ab 799 €
in Hardware
Nothing stellt Nothing OS 4.0 vor – Beta startet „in Kürze“
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update
in Firmware und OS
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.
Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da
in Smartphones