Apple iOS 26.1 bekommt wohl große Änderung für Smartwatches

Apple testet seit dieser Woche die erste Beta von iOS 26.1 und auch wenn man noch nicht viel dazu gesagt hat, so wird die neue Version, wie so oft, ganz genau untersucht. Und für uns in der EU könnte eine größere Neuerung anstehen.

Bei Macworld hat man sich den Code von iOS 26.1 genau angeschaut und dabei herausgefunden, dass es Zeilen gibt, die auf mehr Funktionen für Smartwatches von Drittanbietern hindeuten. Auch der Prozess zum Koppeln soll besser werden.

Mehr Konkurrenz für die Apple Watch

Bisher sind die Möglichkeiten für Drittanbieter extrem eingeschränkt, die meisten und besten Schnittstellen bekommt nur die Apple Watch, was eine Smartwatch von einem Drittanbieter (für mich jedenfalls) ausschließt, da diese zu wenig können.

Apple macht das übrigens nicht ganz freiwillig, denn natürlich würde man das Ökosystem gerne geschlossen halten, damit es keine echte Konkurrenz für die Apple Watch gibt und man weiterhin schwache Updates wie in den letzten Jahren verkaufen kann. Doch die EU betonte vor einem Jahr, dass das nicht optimal ist.

Meine Hoffnung ist jetzt, dass die EU weiterhin Druck macht und Apple das gut umsetzt und echte Konkurrenz entsteht. Ich glaube zwar nicht, dass ich wechsle, aber wenn ich mir die letzten Jahre der Apple Watch so anschaue, dann wird es aus Sicht der Nutzer so langsam wirklich Zeit, dass Apple mehr Konkurrenz bekommt.

