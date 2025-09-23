Smartphones

Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant

Apple Iphone X Ohne Notch

Ich glaube nicht, dass wir noch ein Apple iPhone 19 oder gar ein Apple iPhone 20 sehen werden, das iPhone Air ist der erste Hinweis, dass sich Apple von den Zahlen trennt. Also nennen wir es einfach mal iPhone 2027. Es geht jedenfalls um das große Update zum 20. Jubiläum, welches in genau zwei Jahren bei Apple ansteht.

Laut etnews soll Apple für dieses iPhone eine neue OLED-Generation von Samsung Display eingekauft haben, die sogenannte M14-Generation, die Samsung schon nächstes Jahr im Galaxy S26 Ultra (aber nur dort, nicht im Pro und Edge laut dieser Quelle) nutzen wird. Apple hebt sich diesen Schritt allerdings ein Jahr länger auf.

Kommt das erste iPhone Ultra?

Diese OLED-Panels nutzen eine sogenannte COE-Technologie, was für „Color Filter on Encapsulation“ steht, in faltbaren Modellen gibt es das schon länger. Hier wird der Farbfilter auf die Dünnschicht-Verkapselungsschicht gedruckt, was am Ende zu helleren Displays, aber vor allem auch zu dünneren Display in Smartphones führt.

Bisher deutet sich an, dass Apple mit dem iPhone für 2027 sowas wie ein iPhone X 2.0 plant, also ein sehr weiches und abgerundetes Modell mit viel Glas und ohne eine Aussparung auf dem Display. Unklar ist, ob es das neue Pro-Modell im Lineup wird, es wäre aber eine gute Gelegenheit, um das erste iPhone Ultra einzuführen.

