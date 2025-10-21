Apple iOS 26.1: Das Update bringt noch eine große Überraschung mit

Apple bewegt sich auf die Zielgerade mit iOS 26.1 und hat mit der vierten Beta eine große Überraschung eingebaut. Genau genommen sind es sogar zwei, denn man kann jetzt den „Swipe“ zum Starten der Kamera auf dem Homescreen deaktivieren.

In den Einstellungen der Kamera gibt es jetzt den Punkt „Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen“ und deaktiviert man den Haken, dann öffnet sich die Kamera nicht mehr. Doch das ist nicht die Überraschung, das ist dieser Punkt:

Bei iOS 26 kann man jetzt erstmals zwischen „Clear“ und „Tinted“ beziehungsweise „Transparent“ und „Eingefärbt“ bei der Optik wählen. Wählt man die eingefärbte Option, dann ist Liquid Glass weniger durchsichtig und ein bisschen milchiger.

Genau das haben sich viele, inklusive mir, beim Start von iOS 26 gewünscht und ich habe bereits einige Beispiele gesehen, dass es nicht nur besser aussieht (das ist immerhin subjektiv), sondern einige Inhalte endlich wieder besser zu lesen sind.

Es gab auch ein paar Stimmen, die sich hier einen Regler gewünscht haben, das wäre dann vielleicht noch eine Idee für iOS 27. Man merkt bei diesen Anpassungen von Apple, und das konnte man schon in der Beta beobachten, dass Liquid Glass nicht der große Wurf ist und die neue Designsprache vielen Nutzern nicht gefällt.