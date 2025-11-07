Firmware und OS

Apple iOS 26.2: Update geht den nächsten Schritt

Autor-Bild
Von
|

Apple veröffentlichte am Dienstag die erste Beta von iOS 26.2 für Entwickler und es gibt, wie bei iOS 26.1, einiges zu entdecken. So passt Apple die Optik von Liquid Glass weiter an, entfernt eine wichtige Funktion und plant geheime Neuerungen.

Apple iOS 26.2: Die öffentliche Beta

Heute gab es den nächsten Schritt auf dem Weg zur finalen Version, denn Apple veröffentlichte nur wenige Tage nach der Beta für Entwickler die öffentliche Beta. Viele warten diese gerne ab, wenn sie eine neue Version von iOS vorher testen.

Bisher hört man keine negativen Meldungen rund um iOS 26.2, aber es ist eben die erste Beta, da sollte man dennoch kritisch sein. Ich würde sie mir, ob Public Beta oder nicht, noch nicht auf dem Hauptgerät installieren und lieber etwas warten.

Apple iOS 26.2: Ein mögliches Datum

Wann ist mit der finalen Version von iOS 26.2 zu rechnen? Apple hat verraten, dass das Update im Dezember kommt. Mit Blick auf die letzten Jahre wären also der 8. Dezember oder 15. Dezember zwei sehr wahrscheinliche Termine für iOS 26.2.

Apple iPhone Air 2 könnte eine große Schwachstelle angehen

Das Apple iPhone Air ist nicht der ganz große Wurf bei Apple, aber es scheint ganz passabel anzukommen. Bisher war…

6. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple iOS 26.2: Update geht den nächsten Schritt
Weitere Neuigkeiten
Tesla kündigt neues Elektroauto für Anfang 2026 an
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
GTA 6 kommt offiziell später: Es gibt ein neues Datum
in Gaming
Revolut
Revolut führt „Blitzversand“ ein – doch der hat seinen Preis
in Fintech
Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
in Fintech
IKEA stellt 21 Matter-kompatible Smart-Home-Produkte vor
in Smart Home
Adyen stellt neue POS-Terminals S1E4 Pro und S1F4 Pro vor
in Fintech
Apple iPhone Air 2 könnte eine große Schwachstelle angehen
in Smartphones
Tesla bringt beliebte MultiPass-Option nach Deutschland
in Mobilität
Shell
Shell feiert 500 Elektroauto-Ladestandorte
in Dienste
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD bündelt Hörspiele in fünf neuen Podcast-Feeds
in Audio