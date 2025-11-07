Apple iOS 26.2: Update geht den nächsten Schritt

Apple veröffentlichte am Dienstag die erste Beta von iOS 26.2 für Entwickler und es gibt, wie bei iOS 26.1, einiges zu entdecken. So passt Apple die Optik von Liquid Glass weiter an, entfernt eine wichtige Funktion und plant geheime Neuerungen.

Apple iOS 26.2: Die öffentliche Beta

Heute gab es den nächsten Schritt auf dem Weg zur finalen Version, denn Apple veröffentlichte nur wenige Tage nach der Beta für Entwickler die öffentliche Beta. Viele warten diese gerne ab, wenn sie eine neue Version von iOS vorher testen.

Bisher hört man keine negativen Meldungen rund um iOS 26.2, aber es ist eben die erste Beta, da sollte man dennoch kritisch sein. Ich würde sie mir, ob Public Beta oder nicht, noch nicht auf dem Hauptgerät installieren und lieber etwas warten.

Apple iOS 26.2: Ein mögliches Datum

Wann ist mit der finalen Version von iOS 26.2 zu rechnen? Apple hat verraten, dass das Update im Dezember kommt. Mit Blick auf die letzten Jahre wären also der 8. Dezember oder 15. Dezember zwei sehr wahrscheinliche Termine für iOS 26.2.