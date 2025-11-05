Apple versteckt in iOS 26.2 eine geheime Neuerung

Apple schickte diese Woche wie erwartet die erste Beta von iOS 26.2 als Update für die Entwickler ins Rennen und nannte auch schon erste Neuerungen, die wir im Dezember sehen werden. Dazu gehört die Live Übersetzung hier in Deutschland.

Doch es gibt mehr und es gibt vor allem auch eine versteckte Neuerung, denn laut „aaropnp613“ hat Apple dort ein „Apple Creator Studio“ im Code versteckt. Die Quelle untersucht gerne den Code nach Neuerungen, die Apple selbst nicht nennt.

Es ist bisher jedoch unklar, was das genau ist. Gut möglich, dass Apple die neuen Kreativ-Apps, die bald kommen sollen, als Bundle anbietet. Da ist also noch einiges für Ende des Jahres geplant, ich tippe hier auf ein neues Abo für die Pro-Apps.