Firmware und Updates

Apple iOS 26.6 ist fertig: Neues Update kommt bald

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Apple hat die Beta-Testphase für iOS 26.6 (und weitere .6-Updates) diese Woche abgeschlossen und den Release Candidate veröffentlicht. Das ist die Version, die alle in ein paar Tagen sehen werden (wenn hier keine Fehler gefunden werden).

Mit diesem Update gibt es eigentlich keine echten Neuerungen mehr, jedenfalls keine, die Apple bisher eingebaut oder angekündigt hat. Das überrascht aber nicht, ein .6-Update hat selten Neuerungen und war bisher meistens ein Bugfix-Update.

Der Fokus liegt bereits auf iOS 27, es dürfte also auch das letzte Punkt-Update vor dem großen Update werden, was in weniger als zwei Monaten erscheint. Wann ist mit iOS 26.6 zu rechnen? Einen festen Tag für Updates hat Apple nicht, es ändert sich auch immer wieder mal, aktuell ist der Montag aber hoch im Kurs für Updates.

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21. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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