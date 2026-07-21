iPhone Ultra: Neue Beta für iOS 27 verrät ein Detail zum Akku

Apple plant im Herbst den Einstieg in die Welt der faltbaren Smartphones und wird sein iPhone vielleicht sogar iPhone Ultra statt iPhone Fold nennen, um sich etwas von der Konkurrenz abzuheben. Die Produktion des Foldables ist jetzt angelaufen.

Von offizieller Seite schweigt Apple natürlich bis zum Event im September, aber es gibt schon wieder einen Hinweis in iOS 27. Nach den neuen Codezeilen im Juni hat Macworld in der neuen Beta schon wieder einen Hinweis für das iPhone gefunden.

Apple iPhone Ultra mit zwei Akkus

In iOS 27 ist erstmals von einem iPhone mit zwei Akkus die Rede, was es so bisher nicht gibt, was aber typisch für faltbare Smartphones ist. Andere Foldables nutzen ebenfalls zwei Akkus, die in den jeweiligen Hälften des Gerätes zu finden sind.

Konkrete Angaben zum Akku findet man in der vierten Beta von iOS 27 nicht, es stehen allerdings 1.921 mAh und 2.962 mAh (also zusammen 4.883 mAh) im Raum.

So ein „Leak“ ist übrigens kein Zufall, denn Apple weiß genau, dass Betas vorher untersucht werden, wenn man entsprechende Hinweise findet, die laut Quelle sogar mehrmals aufgetaucht sind, dann wurde das nicht vergessen, das ist ein „Teaser“.

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