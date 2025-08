Apple iOS 26 auf Kurs: Die neue Optik bleibt

Apple führt mit iOS 26 und den anderen Updates im Herbst ein neues Design ein, welches man „Liquid Glass“ nennt. Doch in der Beta-Phase gab es viel Kritik an der Optik und daher änderte Apple mit jedem Beta-Update das Erscheinungsbild.

Mit der dritten Beta wurde aus Liquid Glass sogar sowas wie Frosted Glass, was Apple mit der vierten Beta aber wieder änderte. Diese war dann auch die Basis für die erste Public Beta und ich habe mir schon gedacht, dass das Design bleibt.

Bei einer Beta für Entwickler experimentiert Apple noch mehr, bei einer öffentlichen Beta nicht. Diese Woche kam Beta 5 von iOS 26 und diese bringt zwar hier und da kleine Änderungen (wie ein neues Icon für AirDrop) mit, aber die Optik ist gleich.

Liquid Glass wird also vermutlich im September wie Liquid Glass aussehen und ich gehe nicht davon aus, dass Beta 6 oder Beta 7 so viel daran ändern werden. Ich sehe das neue Design noch gemischt. An einigen Stellen gefällt es mir richtig gut, aber an einigen finde ich es auch etwas übertrieben mit der schimmernden Optik.

