Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028

Apple wird kommendes Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen, das haben wir schon häufiger gehört. Ming-Chi Kuo, der sehr gut bei Zulieferern von Apple vernetzt ist, behauptet das jetzt ebenfalls. Doch da kommt noch etwas mehr.

Nach dem faltbaren iPhone sei auch ein faltbares iPad vorgesehen, das steht aber erst 2028 an. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von so einem iPad hören, Apple hat die Pläne für das faltbare Tablet aber angeblich nach hinten verschoben.

Laut Quelle hat Apple übrigens die Bestellungen bei Zulieferern etwas nach oben korrigiert, man geht von 8 bis 10 Millionen Einheiten des iPhone Fold im Jahr 2026 aus und 2027 sollen es dann schon bis zu 25 Millionen sein. Bisher waren es 6 bis 8 Millionen für das erste Jahr und maximal 15 Millionen Einheiten für das zweite Jahr.

Das faltbare iPad wird dann allerdings in einer ganz anderen Liga spielen, hier geht Apple von maximal einer Million Einheiten für 2028 aus, das dürfte also sehr teuer werden. Doch bis 2028 ist noch ein weiter Weg und Pläne können sich ändern.

