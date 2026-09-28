Google kündigt überraschend Event für Android 18 an

Google plant nach vielen Jahren eine neue „Dev Summit“, das letzte Mal, dass es dieses Event gab, war 2022. Doch man bringt es am 28. Oktober 2026 zurück und wird mit vielen Entwicklern aus aller Welt über die Zukunft von Android sprechen.

Man wird übrigens von Google eingeladen und kann sich kein Ticket kaufen, das ist keine Google I/O, das ist ein sehr exklusives Event. Auf dem es auch um Android 18 geht, so Google. Und am Abend (um 18 Uhr deutscher Zeit) gibt es eine Keynote.

Der Fokus wird auf den Entwicklern liegen, für normale Konsumenten gibt es ja mittlerweile die „Android Show“. Doch ich bin mir sicher, dass da auch für uns viele spannende Ankündigungen rund um Android und andere Plattformen von Google dabei sind. Das Haupt-Event ist in den USA und das Europa-Event ist in London.

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