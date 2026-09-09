Samsung begrüßt das Apple iPhone Duo

Samsung ist dafür bekannt, dass man das Apple Event gerne für Aufmerksamkeit nutzt und sich immer mal wieder über Neuerungen bei Apple lustig macht. Und man nutzt die heutige Ankündigung des iPhone Duo für einen kleinen Werbespot.

Mit einem „Willkommen bei Foldables“ begrüßt man das erste faltbare iPhone von Apple. Samsung war das erste Unternehmen, welches ein Foldable auf den Markt brachte und diese Kategorie bis heute prägt (man ist auch noch Marktführer und Samsung Display produziert die meisten Panels, Apple kauft dort ebenfalls ein).

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗