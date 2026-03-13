Apple iPhone Ultra: RAM, Speicher und Preise

Smartphones

Die Gerüchteküche zum Apple iPhone Ultra alias Apple iPhone Fold brodelt, was daran liegen könnte, dass die Vorserienproduktion der neuen iPhones für Herbst angelaufen sein dürfte. Beim Apple iPhone 18 Pro geht es langsam auch richtig los.

Heute gibt es mal wieder frische Gerüchte zum faltbaren iPhone, welches mit 12 GB RAM ausgestattet sein soll (wie auch einem Apple A20 Pro). Das ist die Menge, die wir in den aktuellen Pro-Modellen haben und auch wenn es in der Android-Welt so langsam schon etwas mehr gibt, so habe ich bei Apple noch nicht damit gerechnet.

Wir haben eine große RAM-Krise und da wird man sowas vermeiden, außerdem war Apple (wenn auch vor der KI-Ära) dafür bekannt, dass man wenig RAM verbaut.

Apple iPhone Ultra: Maximal 1 TB Speicher

Beim Speicher wird man wohl zwischen 256 GB in der Basis, 512 GB in der Mitte und 1 TB bei der besten Version wählen können. Apple bietet beim iPhone 17 Pro Max (allerdings nur Max) auch 2 TB an, das scheint es hier aber nicht zu geben.

Preislich machen gerade knapp 2.000 Euro, 2.200 Euro und 2.400 Euro die Runde in China, was ich aber nicht glaube, denn selbst Samsung verlangt mehr und Apple ist selten günstiger bei Smartphones. Obendrein kann man bei Preisen eigentlich nur spekulieren, diese tauchen vor der finalen Ankündigung nicht im Netz auf.

Beim iPhone Air hat sich Apple aber verzockt, das ist dauerhaft 300 Euro günstiger zu haben und in Angeboten teils günstiger als ein normales iPhone 17. Zu extrem, und da war die Apple Vision Pro auch ein gutes Beispiel, kann man also nicht sein.

Meine Vermutung ist, dass sich das iPhone Fold oder iPhone Ultra, wie auch immer es heißen mag, bei knapp 2.000 Euro einpendelt. Ganz egal, wie die UVP lautet.

Apple: Tim Cook feiert das 50. Jubiläum

Apple wird am 1. April 2026 exakt 50 Jahre alt und das möchte man feiern, unter anderem mit einem speziellen…

12. März 2026 | Jetzt lesen →

