Apple iOS 27 kommt: Drei neue Funktionen für 2026

Apple arbeitet zwar noch eine ganze Weile an iOS 26, aber im Hintergrund haben die Arbeiten an iOS 27 bereits begonnen und Mark Gurman liefert uns drei (neue und alte) Details. Im Fokus steht nächstes Jahr demnach die Apple Intelligence.

Diese legte 2025 eine entspannte Pause ein, wird sich aber 2026 zurückmelden und nachdem Siri mit iOS 26.4 ein paar neue Tricks gelernt hat, gibt es mit iOS 27 ein ganz neues Siri, welches dann auch ein Redesign laut Quelle mitbringen wird.

Aktuell steht im Raum, dass Apple für das neue Siri auf Google zurückgreift und bei der neuen Optik könnte man sich am Finder-Icon orientieren. Außerdem soll es mit iOS 27 eine neue KI-Websuche geben und wir bekommen eine ganz neue Health-App, die dann vermutlich auch mit einem Abo (Health+) und Health-KI-Bot startet.

Apple warb zum Start sehr stark mit der Apple Intelligence, als dann aber die Kritik immer lauter wurde und viele angaben, dass die Funktionen eher überflüssig seien, schraubte man das zurück. Die Konkurrenz macht seit dem jedoch mächtig Druck.

Nächstes Jahr kann sich Apple nicht mehr zurücklehnen, dann wird sich zeigen, ob die Apple Intelligence noch richtig durchstarten kann und ob man ein Siri auf die Beine stellen, welches hilfreich ist und mit ChatGPT und Co. mithalten kann. Apple dürfte iOS 27 wie immer im Juni im Rahmen der WWDC 2026 offiziell vorstellen.

