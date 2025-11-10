Apple TV mit Werbung: „Man sollte niemals nie sagen“

Apple plant angeblich Werbung für Apple TV (ehemals Apple TV+) und letztes Jahr war zu hören, dass man „in die nächste Phase“ damit geht. Bisher gibt es das Abo allerdings weiterhin ohne Werbung. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben.

Werbung sei „derzeit“ nicht für Apple TV geplant, so Eddy Cue im Gespräch mit Screen International, aber Apple möchte „nicht für immer Nein sagen“. Klingt für mich ganz stark nach 2026, denn sonst gäbe es von Apple ein ganz klares Dementi.

Es steht im Raum, dass Apple einen ähnlichen Weg wie Disney+, Netflix und viele andere Anbieter anstrebt und Werbung in einem neuen und günstigeren Abo für Apple TV plant, nicht in der teuren Premium-Variante. Werbung ist für Tim Cook mittlerweile eine wichtige Einnahmequelle und wird daher immer stärker ausgebaut.