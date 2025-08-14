Smart Home

Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026

Apple wollte eigentlich schon 2025 mit einer optimierten Version von Siri starten, musste diese allerdings auf 2026 verschieben. Diese zusätzliche Zeit nutzt man, um Siri weiter zu optimieren, laut Mark Gurman testet Apple auch eine neue Optik.

Siri könnte einem in Zukunft mit einer Optik im Stil des Finder-Icons (Beitragsbild) begegnen, bisher wird das aber nur getestet und ist noch nicht sicher. Apple plant viel neue Hardware für die kommenden Jahre, darunter auch ein smartes Display, welches man an der Wand, einem Speaker oder anderen Dingen anbringen kann.

Apple Homepod Display

Dieses Gerät soll Mitte 2026 kommen, darüber hinaus ist auch ein Modell mit einer Art Roboterarm geplant, bei dem einem das Display im Raum folgt und Apple spielt sogar mit dem Gedanken, dass man einen Roboter mit Rollen auf den Markt bringt.

Neue Sicherheitskameras sind ebenfalls vorgesehen, wie auch eine Türklingel, das wussten wir bereits, und die Basis für diesen Neustart ist ein Siri, welches ein LLM (Large Language Model) als Basis nutzt. Diese neue Version von Siri kommt aber wohl noch nicht Anfang 2026, sie benötigt mehr Zeit (könnte auch 2027 werden).

Die Bloomberg-Quelle schreibt, dass Apple auf der Suche nach einer neuen Sparte ist, mit der man den Umsatz steigern kann. Das Auto-Projekt wurde eingestellt und die Vision-Reihe ist bisher kein Erfolg, daher fokussiert sich Apple auf Smart Home.

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header

Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit

Apple arbeitet an neuen Uhren für 2025 und 2026 und Aaron Perris hat im Code von Apple geschaut und die…

14. August 2025 | Jetzt lesen →

