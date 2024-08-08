Tablets

Apple iPad Air soll 2026 mit OLED-Display kommen

Apple hat das iPad Pro in diesem Jahr auf ein OLED-Display umgestellt, aber der Schritt steht langfristig auch bei den anderen iPads an. Jedenfalls beim iPad Air und iPad Mini, so ältere Gerüchte. Und beim iPad Mini geht es angeblich ab 2026 los.

Da wundert es nicht, dass auch das iPad Air in diesem Jahr den Schritt zu OLED gehen soll, so The Elec. Lieferant ist Samsung Display, aber vermutlich wird es nicht ganz die Qualität des Pro-Modells bieten. Vielleicht fehlen sogar weiterhin 120 Hz.

Das „normale“ Apple iPad wird vermutlich auf absehbare Zeit kein OLED erhalten, da das kommende iPhone SE aber den Weg zu OLED geht, würde ich das nicht auf lange Sicht ausschließen. Das dürfte erst nach 2028 oder 2029 ein Thema sein.

