Apple iPad Pro M6: Es gibt bereits den ersten Leak

Das Apple iPad Pro mit M5-Chip ist gerade erst gestartet, da liefert uns Mark Gurman von Bloomberg auch schon das erste Detail zum Apple iPad Pro mit M6-Chip. Es soll eine neue Funktion des aktuellen Apple iPhone 17 Pro erhalten.

Hier entschied sich Apple in diesem Jahr für eine Dampfkammer bei der Kühlung, diese gibt es zwar seit Jahren bei der Konkurrenz, aber man vermarktet diese sehr prominent beim neuen iPhone. Sie soll auch in das nächste iPad Pro wandern.

Mit so einer Dampfkammer wäre also theoretisch eine höhere Leistung bei weniger Hitzeentwicklung möglich, wobei Leistung vermutlich nicht das Problem des iPad Pro ist. Aber wir kennen bisher auch noch nicht die Details zum Apple M6.

Ich hoffe, und das habe ich in meinem Test zum M5-Modell erwähnt, dass Apple beim nächsten iPad Pro eine ähnliche Strategie wie beim iPhone Pro verfolgt und das wäre jedenfalls ein erster Hinweis, dass sich das Pro-Tablet so entwickelt.