Apple iPad Pro mit M6-Chip kommt doch erst Anfang 2027

Apple plant ein iPad Pro mit M6-Chip, dieser Schritt deutete sich schon häufiger an, aber das Upgrade wird wohl, anders als erwartet, nicht mehr Ende 2026 kommen, so Mark Gurman von Bloomberg. Derzeit peilt Apple doch eher „Anfang 2027“ an.

Die Quelle rechnet „mit keinen großen Änderungen, abseits vom Chip“, aber es wäre denkbar, dass die neue Dampfkammer aus dem Apple iPhone 17 Pro in das Apple iPad Pro M6 einzieht. So wäre eine bessere Performance beim iPad möglich.

Aber am Ende ist auch das vollkommen egal, denn das iPad Pro hat in den letzten Jahren die Software (sprich iPadOS) nicht ausgereizt, weder der M4, noch der M5 brachten es an seine Grenzen und ein M6 mit Dampfkammerkühlung wäre für die Möglichkeiten übertrieben. Aber beim Marketing würde es sich sicher gut machen.