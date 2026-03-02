Apple plant MacBook Air mit OLED-Display

Apple wird nach vielen Jahren endlich die Displays in den MacBooks angehen und spendiert dem MacBook Pro angeblich noch Ende 2026 ein OLED-Display, dann übrigens auch direkt mit Touchscreen. Es soll nicht „touch first“, sondern eher „touch friendly“ sein, so Mark Gurman heute in seinem Newsletter für Bloomberg.

Nach dem letzten größeren Upgrade für das MacBook Pro folgte ein Jahr später das MacBook Air mit einem großen Schritt, wie sieht es da aus? Kommt auch, so die Quelle, aber nicht vor 2028. Apple hat keinen Druck beim MacBook Air, da die Konkurrenz zu wenig macht und sich der Laptop auch so hervorragend verkauft.