Computer und Co.

Apple plant MacBook Air mit OLED-Display

Autor-Bild
Von
|
Apple Macbook Air 15 Open

Apple wird nach vielen Jahren endlich die Displays in den MacBooks angehen und spendiert dem MacBook Pro angeblich noch Ende 2026 ein OLED-Display, dann übrigens auch direkt mit Touchscreen. Es soll nicht „touch first“, sondern eher „touch friendly“ sein, so Mark Gurman heute in seinem Newsletter für Bloomberg.

Nach dem letzten größeren Upgrade für das MacBook Pro folgte ein Jahr später das MacBook Air mit einem großen Schritt, wie sieht es da aus? Kommt auch, so die Quelle, aber nicht vor 2028. Apple hat keinen Druck beim MacBook Air, da die Konkurrenz zu wenig macht und sich der Laptop auch so hervorragend verkauft.

Apple Event September 2021 Header

Die große Apple-Produktwoche startet heute

Apple hat zur „Apple Experience“ am Mittwoch geladen und wird ausgewählten Medien an diversen Standorten, darunter auch in London, neue…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple plant MacBook Air mit OLED-Display
Weitere Neuigkeiten
Wero schenkt 5 Euro für eine einzige Nutzung
in Fintech
Volvo kündigt „Infotainmentsystem der nächsten Generation“ für alte Modelle an
in Firmware und OS
So soll Network Slicing volle Bandbreite sichern
in Vodafone
fraenk verschenkt Datenvolumen an Bestandskunden
in Provider
Klarmobil streicht den Anschlusspreis komplett
in Tarife
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Farben
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 könnte neue Wege gehen
in Wearables
Dieses 2.000 Euro teure Android-Flaggschiff kommt aus Deutschland*
in Smartphones
Qualcomm zeigt neuen Chip für Smartwatches und weitere Wearables
in Wearables
tedee bringt Matter und Biometrie: Das steckt hinter den neuen Smart-Lock-Plänen
in Smart Home
Lidl
Lidl Plus führt Cashback nach Rewe-Vorbild ein
in Handel