Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör

Apple bietet seit Jahren verschiedene Zubehör-Artikel für die iPhones an, mit der kommenden iPhone-Reihe, die morgen vorgestellt wird, gibt es aber wohl noch eine Besonderheit. Die neuen Hüllen von Apple haben eine Aussparung für ein Lanyard.

Doch Apple wäre nicht Apple, wenn man das den Drittanbietern überlassen würde, nein, man plant wohl ein eigenes Band. Das Band zum Umhängen des iPhones ist jetzt erstmals auf Bildern aufgetaucht, die vermutlich direkt aus China stammen.

Die spannende Frage ist nur, was Apple für so ein Band haben möchte, ich würde da auf 50 Euro oder mehr tippen. Und weil das quasi nichts in der Herstellung kostet, ist das ein taktisch kluger Schachzug, um die Gewinnmarge zu steigern.

So viel Geld muss man aber natürlich nicht ausgeben.

Here’s your first look at the Crossbody Strap for iPhone 17, do people actually use these? pic.twitter.com/jcJOuleRbq — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 8, 2025

