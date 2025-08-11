Smartphones

Apple iPhone 17 (Pro): Neue Hüllen bringen eine kleine Änderung mit

Apple plant nicht nur neue iPhones für den kommenden Monat, man wird diese wie immer mit eigenen Hüllen auf den Markt bringen. In China machen bereits erste Mockups der Hüllen die Runde und diese basieren wohl auf CAD-Details von Apple.

Jetzt ist so ein CAD-Bild im Netz aufgetaucht und das zeigt eine kleine Änderung auf der unteren Seite, die sich bereits andeutete. Apple scheint eine Aussparung für Lanyards einzubauen, unklar ist nur, ob Apple auch selbst welche verkaufen wird.

Es wäre übrigens nicht das erste Produkt mit so einer Idee, bei den AirPods Pro 2 gibt es ebenfalls eine kleine Öffnung für Lanyards im Case. Ich bin ja aber eher auf die Auswahl der Hüllen gespannt, denn Leder wurde gestrichen, Feingewebe kam nicht gut an und ist auch fast wieder weg, was plant Apple neben Silikonhüllen?

Oder war es das mit Premiumhüllen für das iPhone von Apple?

