Apple iPhone 17e und iPad 12: Weniger Upgrade als gedacht

Apple wird in den nächsten Wochen angeblich noch mehr neue Hardware zeigen und könnte laut Macwelt am 19. Februar das iPhone 17e vorstellen. Das wird aber wohl ein kleineres Upgrade, also sich in den letzten Monaten angedeutet hat.

Zusammen mit einer Meldung von Mac Otakara, die beide unabhängig voneinander veröffentlicht wurden, ergeben sich so die Details, die uns wohl beim 17e erwarten:

Es gibt das gleiche Design und doch noch keine Dynamic Island, die Notch soll eine weitere Generation bleiben.

Dafür spendiert Apple dem iPhone 17e endlich MagSafe, was es beim 16e nicht gab und so ziemlich alle Medien gewundert hat.

Unter der Haube werkelt angeblich der Apple A19, den wir bereits vom iPhone 17 kennen, aber das ist keine Überraschung.

Dazu kommen das C1X-Modem und der N1-Chip von Apple selbst.

Am Ende gibt es also etwas mehr Leistung und aktuelle Standards bei WLAN und Bluetooth und MagSafe, keine bessere Kamera, keine zweite Kamera und auch sonst keine anderen Spielereien. Beim neuen iPad 12 sieht es sehr ähnlich aus.

Genau genommen sogar etwas schlechter, denn das bekommt nur den Apple A18 und 8 GB RAM, das Minimum für die Apple Intelligence, mehr nicht. Beide sollen nur in Form einer Pressemitteilung angekündigt werden, ein Event lohnt hier nicht.