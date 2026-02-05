Apple stellt iOS 26.3 fertig: Das steckt im Update

Apple veröffentlichte diese Woche den sogenannten Release Candidate von iOS 26.3 (sowie von iPadOS 26.3, watchOS 26.3 und Co.) und das bedeutet, dass die Testphase abgeschlossen ist, es wird keine weitere Beta mehr bei Apple geben.

Wann kommt das Update? Sowas sagt Apple selten bis nie, aber man folgt einem festen Ablauf und demnach würde ich am Montag um 19 Uhr damit rechnen. Und was ist alles neu? Hier ein paar Änderungen, die bei Apple iOS 26.3 enthalten sind:

Leichterer und besserer Transfer der Daten zwischen einem iPhone und Android-Smartphone, das wird Google dann auch bei Android ergänzen.

Man kann Benachrichtigungen an ein anderes Wearable weiterleiten lassen, wenn man keine Apple Watch nutzen möchte, das geht aber nur in der EU.

Das war es auch schon, hier und da gibt es kleinere Änderungen, wie einen neuen Aufbau bei den Wetter-Wallpapern. Mit den Updates wird es dann, vermutlich auch schon kommende Woche, neue Hardware geben, denn ein neues MacBook kommt.

Im RC von macOS 26.3 sind die neuen Chips (M5 Pro und M5 Max) übrigens auch schon zu finden. Das Pro-Lineup wird also bald mit etwas mehr Power erweitert.

Doch das wirklich spannende Update folgt danach, denn Ende Februar wird uns Apple mit iOS 26.4 vermutlich Siri 1.5 zeigen, bevor dann Siri 2.0 im Sommer auf der WWDC folgt. Womöglich gibt es ja sogar ein kleines Event in diesem Monat.