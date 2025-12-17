Apple iPhone 18 Pro: Bericht über die neue Position der Frontkamera

Nach der Notch kam die Dynamic Island beim Apple iPhone und 2026 steht der nächste Schritt an, da ein Teil der Technik unter das Display wandert. Apple wird beim iPhone 18 Pro an der sichtbaren Frontkamera festhalten, diese verschwindet erst mit dem Jubiläumsmodell 2027. Doch was ist für die Front vorgesehen?

Da hat sich The Information erneut zu Wort gemeldet und betont, dass Face ID unter das Display wandert, was andere Quellen mittlerweile auch behaupten, aber man bleibt dabei, die Frontkamera wandert an die Seite, wie auf dem Beitragsbild.

Ich kann mir weiterhin nur schwer vorstellen, dass Apple hier eine Optik wie bei einem Mittelklasse-Android-Smartphone wählt, da die Dynamic Island bekannt und durchaus beliebt ist. Aber vielleicht gibt es technische Gründe, warum man diesen Schritt gehen muss und die Kamera nicht in der Mitte untergebracht werden kann.