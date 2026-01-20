Apple iPhone 18 Pro: Die Frage nach dem Loch

Nach der Notch kam die Dynamic Island beim iPhone und in diesem Jahr steht der nächste Schritt mit dem iPhone 18 Pro an, da sind sich bisher alle guten Quellen einig. Doch wie sieht der nächste Schritt aus? Da herrscht noch etwas Uneinigkeit.

Die einen sprechen von einer kleineren Dynamic Island, wie dieser Woche eine bekannte Quelle namens „ShrimpApplePro“, die behauptet, dass Frontkamera und Infrarotsensor vorne zu sehen sind. Andere sprechen nur noch von einem Loch.

Doch wo befindet sich dieses? In der Mitte? Links oben? Diese Meldung macht im Moment wieder die Runde, weil es Jon Prosser in seinem Video so dargestellt hat.

Aber Jon Prosser ist, wenn er nicht gerade die Informationen klaut, keine Quelle bei Apple, er ist eigentlich ein News-Kanal. Mittlerweile baut er seine Videos aber sehr geschickt auf und man könnte meinen, dass das im Video ein echter Leak sei.

Doch er ist nicht dumm und nutzt oft die richtigen Quellen für seine Aussagen, da hat er ein gutes Händchen für. In diesem Fall ist The Information der Ursprung der Frage nach dem Loch, die haben genau das schon im Frühjahr 2025 behauptet.

iPhone 18 Pro: Warum das Loch logisch ist

Und ich würde, auch wenn ich diese Position sehr komisch finde, eher nicht gegen Wayne Ma von The Information wetten, denn sie lieferte schon zu viele Details, die stimmten. Außerdem hebt sich Apple bei der Optik gerne von anderen Marken ab.

Es gab zwar schon viele Smartphones mit einem Loch in der Ecke, aber es hat sich doch das Loch in der Mitte durchgesetzt. Würde man das auch nutzen, würde das iPhone wie jedes andere Android-Smartphone auf dem Markt aussehen. Und das will Apple bekanntlich nicht, man muss ein iPhone auf den ersten Blick erkennen.

Daher würde ich, auch wenn ich es als Symmetrie-Fan nicht begrüßen würde, auf Wayne Ma wetten und vermute ebenfalls, dass das Loch in die Ecke wandert. Doch dann hoffe ich, dass Apple den neuen Platz sinnvoll nutzt und iOS dafür optimiert.