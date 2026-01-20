Smartphones

OnePlus plant gigantischen Akku für das neue Flaggschiff

Bei uns in Deutschland sind Marken wie Apple und Samsung beliebt und werden von den meisten Menschen gekauft, daher ist man hier, wenn man die ganz großen Modelle kauft, um die 5.000 mAh gewohnt. Für Marken aus Asien ist das ein Witz.

Das OnePlus 15 überzeugte schon einige bei der Akkulaufzeit, denn es kommt mit 7.300 mAh daher und viele Tester sprachen von locker zwei Tagen, wenn es um die (oft sehr aktive) Nutzung geht. Doch OnePlus hat für das 16er viel mehr geplant.

Mit dem OnePlus Turbo, einem Gaming-Smartphone für China, bei dem noch nicht ganz klar ist, ob es zu uns kommt, hat man mal eben 9.000 mAh verbaut. Und wie man in China hört, soll es diesen Akku auch im kommenden OnePlus 16 geben.

Das OnePlus 16 dürfte wieder im Herbst vorgestellt werden und einige Wochen später zu uns nach Europa kommen. OnePlus soll für 2026 aber auch mal wieder ein neues Top-Modell (also Pro oder Ultra) geplant haben, vielleicht wird es diesen großen Akku auch nur dort geben. Die Marke wird, für mich, wieder spannender.

  1. Samsung Pro 👋
    sagt am

    Das ist schön und gut aber ob der Akku so lange halten würde, ich denke maximal 3 Jahre und danach muss man wieder den Akku erneuern.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Samsung Pro ⇡

      Wenn du so einen großen Akku hast, dann hast du nach dieser Zeit immer noch eine bessere Laufzeit als bei einem neuen iPhone in drei Jahren 😄

      Antworten

