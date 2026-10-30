Apple iPhone 18 Pro Max mit Bundle-Rabatt im Vodafone-Netz

DEINHANDY bietet das Apple iPhone 18 Pro Max mit einem Vodafone-Tarif an, der rechnerisch nur 1,57 Euro pro Monat kostet.

Das neue Wochenendangebot ist ab sofort verfügbar und kombiniert das Apple-Smartphone mit dem Tarif Smart Lite Spezial im Vodafone-Netz. Der monatliche Grundpreis beträgt 34,99 Euro, hinzu kommt eine einmalige Gerätezahlung von 849,95 Euro. Dafür entfällt der Anschlusspreis vollständig.

iPhone 18 Pro Max mit Vodafone-Tarif: Die Kosten im Überblick

Bei der Berechnung über 24 Monate ergibt sich ein Gesamtpreis von 1.576,70 Euro. Darin sind neben den monatlichen Tarifkosten auch die Gerätezahlung und 6,99 Euro Versandkosten berücksichtigt. Das Startguthaben von 120 Euro ist bereits eingerechnet.

Die wichtigsten Konditionen:

Smartphone: Apple iPhone 18 Pro Max

Tarif: Smart Lite Spezial im Vodafone-Netz

Monatliche Grundgebühr: 34,99 Euro

Einmalige Gerätezahlung: 849,95 Euro

120 Euro Startguthaben, kein Anschlusspreis

Interessant wird das Bundle beim Vergleich mit dem Gerätepreis. Der angegebene idealo-Bestpreis für das iPhone 18 Pro Max liegt bei 1.539 Euro. Zieht man diesen Betrag vom Gesamtpreis des Bundles ab, bleiben lediglich 37,70 Euro für den Mobilfunkvertrag über zwei Jahre übrig.

Das entspricht rechnerisch rund 1,57 Euro pro Monat. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die tatsächliche monatliche Abbuchung, sondern um eine Vergleichsrechnung auf Basis des angegebenen Gerätepreises.

Wer sich das Angebot genauer ansehen möchte, findet alle Konditionen direkt bei DEINHANDY. Auch die enthaltenen Tarifleistungen sollten vor dem Abschluss geprüft werden.

Für Käufer, die ohnehin ein iPhone 18 Pro Max anschaffen möchten, kann sich das aktuelle Vodafone-Bundle durchaus rechnen. Voraussetzung ist natürlich, dass der enthaltene Tarif zum eigenen Nutzungsverhalten passt. Denn ein niedriger rechnerischer Effektivpreis allein macht noch keinen passenden Mobilfunkvertrag.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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