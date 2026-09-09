Apple iPhone 18 Pro: Neue Dynamic Island mit einer neuen Funktion

Apple kann die Dynamic Island im iPhone 18 Pro noch nicht entfernen, auch wenn das einst geplant war, aber sie wird laut Mark Gurman von Bloomberg kleiner. Und diese Chance nutzt Apple für eine neue Funktion, wie die Quelle erfahren hat.

Bisher kann man sich oben eine oder zwei Live-Aktivitäten in der Dynamic Island anzeigen lassen und beim iPhone 18 Pro wird Apple das auf drei Live-Aktivitäten erweitern, so Mark Gurman. Wir haben schon häufiger gehört, dass die Dynamic Island etwas kleiner werden könnte, diese Neuerung war bisher aber nicht bekannt.

Darüber hinaus erwähnt die Quelle noch den Apple A20 Pro als neuen Chip, eine größere Dampfkammer für eine bessere Kühlung und eine variable Blende (sagt aber nicht, ob wir diese auch im Pro oder nur im Pro Max bekommen werden).

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