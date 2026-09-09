Unbekanntes iPhone: Überraschender Leak kurz vor dem Apple Event

Am heutigen Abend (um 19 Uhr deutscher Zeit) startet das Apple Event und wir haben eigentlich gedacht, dass die Lage klar ist, wenn es um die iPhones geht, die wir im Herbst und im Frühjahr sehen. Apple selbst lieferte vor ein paar Tagen den Hinweis für sechs neue iPhones bei dieser Generation. So war bisher der Stand:

Apple iPhone Herbst 2026 Lineup

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone Ultra

Apple iPhone Frühjahr 2027 Lineup

Apple iPhone 18

Apple iPhone Air 2

Apple iPhone 18e

Doch der sehr zuverlässige „aaronp613“ hat im Backend von Apple eine kleine Überraschung gefunden, denn dort sind sieben statt sechs neue iPhones zu sehen:

iPhone19,1

iPhone19,2

iPhone19,3

iPhone19,4

iPhone19,5

iPhone19,6

iPhone19,7

Was bedeutet das? Wir wissen es nicht, aber auf dem Apple Event selbst würde ich jetzt weniger mit einer Überraschung rechnen, denn so kurz vorher wäre klar, wenn da noch ein iPhone ansteht. Vielleicht kommt aber im Frühjahr noch ein Modell bei Apple dazu, von dem wir bisher nichts wussten. Es gäbe da aber noch eine Option.

Vielleicht hatte Apple bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch ein weiteres iPhone geplant, zum Beispiel ein iPhone 18 Plus, was aber im Laufe der Entwicklung doch eingestellt wurde. In den ersten Reaktionen auf diesen Leak habe ich häufiger die Hoffnung auf ein Apple iPhone 18 Mini gesehen, aber das Mini ist Geschichte.

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