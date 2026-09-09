Smartphones

Unbekanntes iPhone: Überraschender Leak kurz vor dem Apple Event

Oliver Schwuchow
Von

Am heutigen Abend (um 19 Uhr deutscher Zeit) startet das Apple Event und wir haben eigentlich gedacht, dass die Lage klar ist, wenn es um die iPhones geht, die wir im Herbst und im Frühjahr sehen. Apple selbst lieferte vor ein paar Tagen den Hinweis für sechs neue iPhones bei dieser Generation. So war bisher der Stand:

Apple iPhone Herbst 2026 Lineup

  • Apple iPhone 18 Pro
  • Apple iPhone 18 Pro Max
  • Apple iPhone Ultra

Apple iPhone Frühjahr 2027 Lineup

  • Apple iPhone 18
  • Apple iPhone Air 2
  • Apple iPhone 18e

Doch der sehr zuverlässige „aaronp613“ hat im Backend von Apple eine kleine Überraschung gefunden, denn dort sind sieben statt sechs neue iPhones zu sehen:

  • iPhone19,1
  • iPhone19,2
  • iPhone19,3
  • iPhone19,4
  • iPhone19,5
  • iPhone19,6
  • iPhone19,7

Was bedeutet das? Wir wissen es nicht, aber auf dem Apple Event selbst würde ich jetzt weniger mit einer Überraschung rechnen, denn so kurz vorher wäre klar, wenn da noch ein iPhone ansteht. Vielleicht kommt aber im Frühjahr noch ein Modell bei Apple dazu, von dem wir bisher nichts wussten. Es gäbe da aber noch eine Option.

Vielleicht hatte Apple bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch ein weiteres iPhone geplant, zum Beispiel ein iPhone 18 Plus, was aber im Laufe der Entwicklung doch eingestellt wurde. In den ersten Reaktionen auf diesen Leak habe ich häufiger die Hoffnung auf ein Apple iPhone 18 Mini gesehen, aber das Mini ist Geschichte.

Apple Tv Remote Header
Unterhaltung · 8. September 2026

Neuer Apple TV (2026): Dieser Chip steckt drin

Apple plant einen neuen Apple TV und das wohl seit Jahren. Aber Siri machte bisher zu viele Probleme und im… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Neue Nintendo Switch 2 ist da und bringt eine große Änderung mit
09.09.26 · Gaming
X geht gegen Nitter und XCancel vor: Beide Dienste sind offline – und kommen wohl zurück
26.08.26 · Social · Update
Apple iPhone Pro steht vor dem bisher größen Upgrade aller Zeiten
07.09.26 · Smartphones
ChatGPT Images 2.5: OpenAI legt bei Bildern deutlich nach
08.09.26 · Dienste
Apple iPhone 18 Pro: Leaker sind sich bei den Farben noch unsicher
02.09.26 · Smartphones
Staatliche EUDI-Wallet: Jetzt liegt der Quellcode offen
08.09.26 · Devs und Geeks
iOS 26.6.2 ist da: Apple überrascht mit Update
08.09.26 · Firmware und Updates
POCO F9 Serie: Bis zu 185 FPS und 8.050-mAh-Akku
02.09.26 · Smartphones
Neuer Apple TV (2026): Dieser Chip steckt drin
08.09.26 · Unterhaltung
Neuer Apple-Chef verspricht „phänomenalen“ iPhone-Launch
02.09.26 · Smartphones
Du bist hier: Apple · iPhone
mobiFlip / News / Smartphones / Unbekanntes iPhone: Überraschender Leak kurz vor dem Apple Event