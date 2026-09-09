congstar bringt die MultiSIM auf die Apple Watch

Der Mobilfunkanbieter congstar unterstützt seine MultiSIM ab sofort offiziell auf kompatiblen Modellen der Apple Watch.

Kunden können damit ihren bestehenden Mobilfunkvertrag auch auf der Apple Watch nutzen. Mobilfunknummer und Rechnung bleiben identisch. Die Uhr kann dadurch unterwegs telefonieren und mobile Daten nutzen, ohne dass das Smartphone ständig dabei sein muss.

Die MultiSIM kostet weiterhin 5 Euro pro Monat und lässt sich als Zusatzoption zu bestehenden congstar-Mobilfunkverträgen buchen. Seit Juli steht die zusätzliche Karte auch als eSIM zur Verfügung.

congstar MultiSIM startet mit der Apple Watch

Die wichtigsten Details zum Start:

MultiSIM für 5 Euro monatlich

eine Mobilfunknummer und eine Rechnung

Nutzung als zusätzliche SIM oder eSIM

kompatible Apple-Watch-Modelle direkt bei congstar erhältlich

Die Apple Watch ist die erste offiziell unterstützte Smartwatch bei congstar. Weitere angebotene Smartwatches sollen langfristig ebenfalls eSIM-kompatibel werden. Konkrete Modelle oder Termine nennt das Unternehmen noch nicht.

Ich halte den Schritt für sinnvoll. Gerade bei einer Smartwatch ist eine MultiSIM besonders praktisch, weil sie das Smartphone unterwegs teilweise ersetzen kann. Mit 5 Euro monatlich bleibt die Zusatzoption allerdings ein spürbarer Aufpreis.

Zur MultiSIM bei congstar →

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗