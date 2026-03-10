Das Apple iPhone 18e ist bereits beschlossen

Bei der SE-Reihe war nie ganz sicher, wie und wann (oder sogar ob) ein Nachfolger kommt. Mit der e-Reihe und dem iPhone 16e änderte sich dies letztes Jahr und es war zu hören, dass das eine neue iPhone-Reihe ist, die jedes Jahr zu uns kommt.

Die Ankündigung des Apple iPhone 17e, welches diese Woche erscheint, deutet darauf hin, dass das stimmt und laut „Fixed Focus Digital“, einer bekannten Quelle aus China, wurde das iPhone 18e schon bei Apple „beschlossen“ und kommt.

iPhone e: Kein Bestseller, aber lohnt sich

Details gibt es noch keine, aber es ist davon auszugehen, dass die Neuerungen der besseren iPhones nach und nach in das e-Modell wandern. Ich rechne zum Beispiel mit einer Dynamic Island und einem Apple A20, eine zweite Kamera oder Dinge wie 120 Hz dürfte es aber auf absehbare Zeit noch nicht in der Basisversion geben.

Das iPhone 16e war übrigens kein Bestseller für Apple, ist aber in den Top 10 vieler Analysen zu finden. Es lohnt sich also, denn so erschließt Apple eine weitere Preis-Zielgruppe. Nach dem iPhone 18e wird also sicher auch ein iPhone 19e kommen.