Smartphones

Apple iPhone 19e soll einen großen Kritikpunkt angehen

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Bei einem günstigen Smartphone muss man Abstriche machen, klar, aber es gibt auch in einer Preisklasse für 500 bis 700 Euro mittlerweile gewisse Standards, die man früher nur von Flaggschiffen gewohnt war. Und 120 Hz gehören hier dazu.

Nicht so bei Apple, die dem iPhone 16e und iPhone 17e zwar ein OLED-Display spendierten, aber ohne 120 Hz. Wird oft kritisiert, aber irgendwie hat man sich daran gewöhnt, das normale iPhone 17 bekam auch erst letztes Jahr die 120 Hz.

Beim iPhone 18e, welches wohl schon geplant ist, sollte man auch noch nicht damit rechnen, dafür wäre dieser Schritt laut ZDNet Korea beim iPhone 19e für 2028 möglich. Das klingt nach Apple und das wird man sich wohl auch erlauben können.

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