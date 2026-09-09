Apple iPhone Duo: Der Name steht fest

Es war allen klar, dass Apple kein iPhone Fold plant, denn dieser Zusatz ist schon zu häufig von anderen Marken genutzt worden. Bisher war das faltbare iPhone als iPhone Ultra bekannt, aber auch dieser Name wurde es am Ende nicht.

Laut Mark Gurman von Bloomberg bekommen wir heute um 19 Uhr deutscher Zeit das Apple iPhone Duo, das ist der finale Name für dieses iPhone. Duo ist übrigens auch nicht ganz neu und wurde schon von Microsoft beim Surface Duo genutzt.

Beim Preis peilt Apple die 1.999 Dollar an, in den USA sind das immer Preise ohne Steuern. So viel kostet auch ein iPhone 17 Pro Max mit 2 TB, bei uns wären das dann 2.449 Euro. Da die neuen iPhones aber etwas teurer werden sollen, ist eher von 2.499 Euro oder mehr auszugehen. In ein paar Stunden sind wir schlauer.

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