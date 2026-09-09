Wearables

Apple Watch Ultra 4 bekommt angeblich mehr Akkulaufzeit

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple hat in den letzten Jahren so langsam an der Akkulaufzeit der Apple Watch gearbeitet und damit begonnen, dass diese besser wird. Bei der Series 12 wird sich vielleicht nichts tun, es ist aber noch unklar, dafür aber bei der neuen Ultra 4.

Laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir nicht nur Siri AI, einen neuen Chip und neue Health-Sensoren sehen, die Apple Watch Ultra 4 soll in diesem Jahr auch eine bessere Akkulaufzeit haben. Wie viel besser? Das sagt die Quelle nicht.

Ich glaube nicht, dass wir mittelfristig bei einer Woche ankommen werden, was sich ja immer noch viele wünschen, aber gute drei oder vielleicht auch vier Tage sollten bei dieser Größe machbar sein. Apple wir die Apple Watch Ultra 4 heute um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen, wie auch die Series 12, eine neue SE kommt aber nicht.

Apple Airpods 4 Header
Audio · 9. September 2026

Apple AirPods 5 haben „deutlich“ besseres ANC

Apple wollte eigentlich neue AirPods Pro mit einer Kamera auf dem heutigen Event zeigen, die wir dank eines Leaks in… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Jon 💎
    sagt am

    „Mittelfristig bei einer Woche“… in 8 Jahren vielleicht, wenn ich denke, dass meine Series 4 damals genauso lange gehalten hat, wie meine Series 11 aktuell. Schade.

    Antworten

Mehr entdecken
Apple iPhone Duo: Der Name steht fest
09.09.26 · Smartphones
DKB-App bekommt eine praktische neue PDF-Funktion
09.09.26 · Fintech
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Leak nennt weitere Neuerungen
08.09.26 · Wearables
Apple AirPods 5 haben „deutlich“ besseres ANC
09.09.26 · Audio
Verbatim stellt drei neue Cool-n-Go-Handventilatoren vor
05.09.26 · Wearables
Apple iPhone 18 Pro: Neue Dynamic Island mit einer neuen Funktion
09.09.26 · Smartphones
Unbekanntes iPhone: Überraschender Leak kurz vor dem Apple Event
09.09.26 · Smartphones
Motorola feiert großes Smartwatch-Comeback
04.09.26 · Wearables
Neue Nintendo Switch 2 ist da und bringt eine große Änderung mit
09.09.26 · Gaming
Huawei bringt Blutdruckmessung rund um die Uhr ans Handgelenk
03.09.26 · Wearables
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Wearables / Apple Watch Ultra 4 bekommt angeblich mehr Akkulaufzeit