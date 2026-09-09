Apple Watch Ultra 4 bekommt angeblich mehr Akkulaufzeit

Apple hat in den letzten Jahren so langsam an der Akkulaufzeit der Apple Watch gearbeitet und damit begonnen, dass diese besser wird. Bei der Series 12 wird sich vielleicht nichts tun, es ist aber noch unklar, dafür aber bei der neuen Ultra 4.

Laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir nicht nur Siri AI, einen neuen Chip und neue Health-Sensoren sehen, die Apple Watch Ultra 4 soll in diesem Jahr auch eine bessere Akkulaufzeit haben. Wie viel besser? Das sagt die Quelle nicht.

Ich glaube nicht, dass wir mittelfristig bei einer Woche ankommen werden, was sich ja immer noch viele wünschen, aber gute drei oder vielleicht auch vier Tage sollten bei dieser Größe machbar sein. Apple wir die Apple Watch Ultra 4 heute um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen, wie auch die Series 12, eine neue SE kommt aber nicht.

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