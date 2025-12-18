Apple iPhone Fold: Zum Start ein begehrtes Produkt

In etwa einem Jahr wird man das Apple iPhone Fold im Handel kaufen können, oder vielleicht auch nicht, denn es soll laut Ming-Chi Kuo im zweiten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen, wird aber zum Start vermutlich kaum verfügbar sein.

Seine Analyse bei den Zulieferern von Apple ergibt, dass sich die Lage frühestens 2027 entspannen wird und trotz des hohen Preises (vermutlich 2.500 bis 3.000 Euro) die Nachfrage höher als das Angebot beim Apple iPhone Fold sein wird.

Warum verschiebt Apple das faltbare iPhone also nicht? Angeblich spürt man bei Apple durchaus den Druck im KI-Wettrennen, bei dem man nicht stattfindet, und fokussiert sich daher aktuell stärker auf die Hardware. Außerdem ist viel für 2027 und das 20. Jubiläum des iPhones geplant, das Fold darf also auch früher kommen.