Smartphones

Apple iPhone Fold: Zum Start ein begehrtes Produkt

Autor-Bild
Von
|

In etwa einem Jahr wird man das Apple iPhone Fold im Handel kaufen können, oder vielleicht auch nicht, denn es soll laut Ming-Chi Kuo im zweiten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen, wird aber zum Start vermutlich kaum verfügbar sein.

Seine Analyse bei den Zulieferern von Apple ergibt, dass sich die Lage frühestens 2027 entspannen wird und trotz des hohen Preises (vermutlich 2.500 bis 3.000 Euro) die Nachfrage höher als das Angebot beim Apple iPhone Fold sein wird.

Warum verschiebt Apple das faltbare iPhone also nicht? Angeblich spürt man bei Apple durchaus den Druck im KI-Wettrennen, bei dem man nicht stattfindet, und fokussiert sich daher aktuell stärker auf die Hardware. Außerdem ist viel für 2027 und das 20. Jubiläum des iPhones geplant, das Fold darf also auch früher kommen.

Apple Imac 2023 Header

Bericht: Apple plant iMac mit 600 Nits OLED-Display

Der Technologiekonzern Apple arbeitet laut einem Bericht an einem 24-Zoll-iMac mit OLED-Display und 600 Nits Helligkeit. Laut dem südkoreanischen Fachmedium…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone Fold: Zum Start ein begehrtes Produkt
Weitere Neuigkeiten
Apple Imac 2023 Header
Bericht: Apple plant iMac mit 600 Nits OLED-Display
in Hardware
Schufa
BGH stärkt Schufa: Daten dürfen länger gespeichert bleiben
in Gesellschaft
Die große Überraschung bei den Oscars
in News
Peugeot wirbt mit elektrischer GTI-Zukunft
in Mobilität
THE 50: Prime Video bringt diese 50 „Stars“ ins Schloss
in Unterhaltung
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich
in News | Update
1822direkt
1822direkt passt Festgeldzinsen an
in Fintech
EnBW und Alpitronic schmieden Zukunftspakt fürs Schnellladen
in Mobilität
Google testet großes Android-Update für 2026
in Firmware und OS
Jundt Direktbank
J&T Direktbank optimiert Festgeld-Angebot
in Fintech