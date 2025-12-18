Hardware

Bericht: Apple plant iMac mit 600 Nits OLED-Display

Autor-Bild
Von
|
Apple Imac 2023 Header

Der Technologiekonzern Apple arbeitet laut einem Bericht an einem 24-Zoll-iMac mit OLED-Display und 600 Nits Helligkeit.

Laut dem südkoreanischen Fachmedium The Elec hat Apple bei Samsung Display und LG Display Informationen zur Entwicklung eines 24-Zoll-OLED-Panels angefragt. Damit soll die bestehende 4,5K-Retina-LCD-Technik abgelöst werden, die bislang auf LED-Hintergrundbeleuchtung setzt.

Die besprochenen technischen Werte sehen demnach eine Helligkeit von bis zu 600 Nits und eine Pixeldichte von 218 PPI vor.

Apple plant OLED-Technik für kommende Desktop-Modelle

Das OLED-Display des iMac soll laut Quelle im Vergleich zum aktuellen Modell etwa 20 Prozent heller sein und gleichzeitig höhere Kontraste sowie eine bessere Energieeffizienz bieten.

Beide Display-Hersteller sollen laut Bericht unterschiedliche Technologien präsentieren: Samsung setzt voraussichtlich auf Quantum-Dot-OLED, während LG Display eine weiße OLED-Variante anbietet. Beide entwickeln derzeit Fünf-Lagen-Strukturen, die eine gesteigerte Helligkeit ermöglichen sollen.

Apples bevorzugte RGB-OLED-Technologie gilt bisher in der geforderten Bildschirmgröße als schwer umsetzbar. Samsung und LG arbeiten aber an einer Weiterentwicklung, die dieses Verfahren langfristig auch für Desktop-Displays ermöglichen könnte. Die Fertigstellung der iMac-OLED-Entwicklung ist laut dem Bericht frühestens für 2027 oder 2028 vorgesehen.

Ich halte diese Entwicklung für einen logischen Schritt, da OLED-Displays langfristig nicht nur bei Notebooks, sondern auch bei stationären Rechnern den Standard definieren dürften. Der zeitliche Horizont bis 2027 erscheint realistisch.

Apple Ads Werbung App Store

Apple kündigt mehr Werbung für den App Store an

Apple hat iOS vor ein paar Jahren zu einer Plattform für Werbung umgebaut und Tim Cook sieht in diesem Bereich…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Hardware / Bericht: Apple plant iMac mit 600 Nits OLED-Display
Weitere Neuigkeiten
Schufa
BGH stärkt Schufa: Daten dürfen länger gespeichert bleiben
in Gesellschaft
Die große Überraschung bei den Oscars
in News
Peugeot wirbt mit elektrischer GTI-Zukunft
in Mobilität
THE 50: Prime Video bringt diese 50 „Stars“ ins Schloss
in Unterhaltung
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich
in News | Update
1822direkt
1822direkt passt Festgeldzinsen an
in Fintech
EnBW und Alpitronic schmieden Zukunftspakt fürs Schnellladen
in Mobilität
Google testet großes Android-Update für 2026
in Firmware und OS
Jundt Direktbank
J&T Direktbank optimiert Festgeld-Angebot
in Fintech
Klarna Logo Header
Klarna informiert über Anpassung der Einlagensicherung
in Fintech