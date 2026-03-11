Apple iPhone 18 Pro: In China brodelt jetzt die Gerüchteküche

Vor ein paar Tagen war vom Start der Vorproduktion beim Apple iPhone 18 Pro zu hören und das bedeutet in der Regel, dass wir eine neue Stufe von Gerüchten beim nächsten iPhone sehen. Und wie es aussieht, gibt es neue Details aus Asien.

Mit dem iPhone 18 Pro wird Apple wohl eine neue Farbe einführen, ein dunkles Rot (auch gerne Burgunder genannt) und es soll eine „einheitlichere Optik“ geben, die Glasfläche wird sich in diesem Jahr also vermutlich nicht mehr so stark abheben.

Das iPhone 18 Pro wird minimal dicker

Das neue Flaggschiff für den Herbst ist mit 8,8 mm im Vergleich zum iPhone 17 Pro (Max) mit 8,75 mm einen Hauch dicker, was man nicht spüren dürfte, was aber für etwas größere Akkus benötigt wird. Aber die Front wirft schon wieder Fragen auf.

Erst hieß es mal, dass die Dynamic Island verschwindet und nur noch ein Loch zu sehen ist, dann war es in Hin und Her mit einer kleineren Dynamic Island. Diese galt zuletzt als gesichert. Angeblich soll sie aber doch erst 2027 ins iPhone kommen.

Falls es stimmt, dann wird sich die Dynamic Island gar nicht verändern und für das iPhone 18 Pro sollen die Highlights der Apple A20 Pro (erster 2 nm Chip), eine neue Kamera (u.a. mit variabler Blende) und größere Akkus (und die neue Farbe) sein.

Mich hat zwar immer gewundert, dass die Dynamic Island erst kleiner werden soll, bevor sie verschwindet, weil das im Alltag keinen Mehrwert bringt, aber das war bei der Notch auch der Fall, warum also nicht. Vielleicht dauert es aber länger, bis man alles unter das Display packen kann und daher hebt sich Apple das bis 2027 auf.

Es klingt jedenfalls nach einem typischen S-Jahr bei Apple, aber mit einer besseren Kamera und womöglich auch besseren Akkulaufzeit werden die (laut Umfragen) zwei Dinge optimiert, die den meisten Smartphone-Nutzern am wichtigsten sind.