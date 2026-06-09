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Apple „leakt“ das neue iPhone Ultra selbst

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Apple veröffentlichte direkt nach der WWDC 2026 die erste Beta von iOS 27 für die Entwickler und wie diese direkt herausgefunden haben, liefert das Update mehrere Hinweise für das iPhone Ultra alias iPhone Fold, welches im Herbst kommen dürfte.

So sind im Code unter anderem der „foldState“, also der Status, wie gefaltet wurde, und „angleDegrees“, also der Winkel des inneren Displays, zu finden. Und Apple bereitet sich auf „mehrere Displays“ vor, alle iPhones haben aber nur ein Display.

Ein faltbares iPhone von Apple ist mittlerweile jedoch ein offenes Geheimnis, dieser Schritt bei iOS 27 kommt also nicht überraschend. Interessant ist nur, dass man die Hinweise direkt in der ersten Beta findet, Apple will also, dass wir diese jetzt sehen.

Apple ist durchaus klar, dass der Code einer neuen iOS-Version genau untersucht wird, das würde ich also ein bisschen als Marketing einstufen. Man deutet es an, zeigt aber nichts und nennt keine Details. Mal schauen, ob mit den nächsten Beta-Updates von iOS 27 noch weitere Hinweise im Code von Apple „vergessen“ werden.

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9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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