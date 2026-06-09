Apple schraubt Liquid Glass (auf Wunsch) mit iOS 27 deutlich zurück

Apple ruderte nach der Vorstellung von Liquid Glass bei iOS 26 schon in der Beta sehr schnell zurück und reduzierte den Glas-Effekt sichtbar. Mit weiteren Updates kamen dann mehr Änderungen dazu, die den Glas-Effekt weiter reduzierten.

Hier und da kann man mittlerweile auch selbst wählen, wie bei der Uhrzeit auf dem Standby-Bildschirm oder in der Anzeige in den Einstellungen, ob man weniger von der glänzenden Optik haben möchte. Und iOS 27 geht noch einen Schritt weiter.

Apple wollte wohl schon bei iOS 26 einen Slider für Liquid Glass hinzufügen, so sagten es jedenfalls die Gerüchte, und jetzt hat man diesen, wie es ebenfalls von Gerüchten vorhergesagt wurde, in iOS 27 eingebaut. Und so sieht das in Aktion aus:

Für mich die beste Neuerung von iOS 27 (solange die neue Siri AI nicht bei uns in der EU verfügbar ist) und ich werde den Slider komplett nach rechts drehen. Die milchige Optik, die einst mit visionOS bei der Apple Vision Pro eingeführt wurde, gefällt mir besser. Ich hoffe, dass da sogar noch mehr Möglichkeiten folgen.

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