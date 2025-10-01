Apple M5: Neues iPad Pro und neue Vision Pro sind bestätigt

Apple ist bereit für die M5-Generation und den Anfang werden ein neues iPad Pro und eine neue Vision Pro machen. Beide Modelle sind jetzt mehr oder weniger offiziell, denn es gibt zwei Leaks und einer davon dürfte Apple gar nicht freuen.

Fangen wir aber mit der neuen Apple Vision Pro an, diese wurde bereits von der FCC in den USA bestätigt. Dort gibt es Dokumente der neuen Version, die vorab gefunden wurden. Details zur neuen Version (A3416) gibt es dort nicht, es ist nur ein Bild zu sehen, welches darauf hindeutet, dass das Design unverändert bleibt.

Doch der wirklich kritische Leak betrifft das neue iPad Pro mit M5, denn das ist, mal wieder, in Russland aufgetaucht und wurde ausgepackt. Der gleiche YouTuber hat übrigens vor einem Jahr auch das MacBook Pro mit M4-Chip vorab ausgepackt.

Das neue iPad Pro ist, wie erwartet, ein sehr kleines Upgrade. Die Verpackung ist sogar identisch und Apple hat sich noch nicht einmal die Mühe für ein neues Wallpaper gemacht. Es gibt einfach nur den M5-Chip, der laut Benchmark natürlich schneller ist, und außerdem bekommt das Pro-Tablet auch 12 GB Arbeitsspeicher.

Wir haben mittlerweile Oktober und es ist davon auszugehen, dass Apple beide Produkte im Laufe des Monats mit einer kurzen Pressemitteilung ankündigen wird.