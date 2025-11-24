Apple MacBook Air M4 für 795 Euro bei Amazon

Amazon bietet aktuell das Apple MacBook Air (2025) mit M4-Chip zu einem reduzierten Preis an. Nur noch 795 Euro werden fällig. Die Preisempfehlung für das Gerät lag laut Hersteller ursprünglich bei 1199 Euro.

Das angebotene Modell ist das aktuelle Apple MacBook Air in mehreren Farben mit einem 13,6-Zoll-Display. Es ist mit dem neuen Apple M4-Prozessor ausgestattet, verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 GB Speicherplatz. Als Betriebssystem ist macOS vorinstalliert.

Die technischen Daten des MacBook Air umfassen ein Retina-Display mit einer Auflösung von 2560 × 1664 Pixeln, eine Helligkeit von bis zu 500 Nits sowie Unterstützung für den erweiterten Farbraum P3 und True Tone.

Das Gerät bietet zwei Thunderbolt-/USB-4-Anschlüsse, eine 1080p-FaceTime-HD-Kamera und ein MagSafe-Ladeanschluss. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 18 Stunden an. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und wiegt rund 1,24 Kilogramm.

Zum Angebot bei Amazon →

PS: Wer mit PayPal bezahlt, kann über eine Gutscheinaktion bei computeruniverse auf das gleiche Gerät noch einen Euro zusätzlich sparen. Dafür muss der Code PAYPAL25-BD25 genutzt werden.

