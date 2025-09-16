Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es für 874 Euro

NBB aka notebooksbilliger bietet aktuell das Apple MacBook Air (2025) mit M4-Chip zu einem reduzierten Preis an. Durch einen Paypal-Gutschein wird der Endpreis auf 874 Euro gesenkt. Die Preisempfehlung für das Gerät lag laut Hersteller ursprünglich bei 1199 Euro.

Das angebotene Modell ist das aktuelle Apple MacBook Air in allen verfügbaren Farben mit einem 13,6-Zoll-Display. Es ist mit dem neuen Apple M4-Prozessor ausgestattet, verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 GB Speicherplatz. Als Betriebssystem ist macOS vorinstalliert.

Laut Angaben des Händlers liegt der reguläre Angebotspreis derzeit bei 899 Euro, durch den Gutschein MACBW reduziert sich der Kaufpreis bei Zahlung über Paypal um weitere 25 Euro auf 874 Euro. Der Gutschein gilt noch bis 30.09.2025 um 23:59 Uhr.

Wer noch Student ist, kann alternativ mit dem Rabattcode MACCAMPUS 50 Euro Rabatt auf ausgewählte Apple MacBook Air M4 erhalten (limitiert: 1x pro Person, nicht kombinierbar).

Die technischen Daten des MacBook Air umfassen ein Retina-Display mit einer Auflösung von 2560 × 1664 Pixeln, eine Helligkeit von bis zu 500 Nits sowie Unterstützung für den erweiterten Farbraum P3 und True Tone.

Das Gerät bietet zwei Thunderbolt-/USB-4-Anschlüsse, eine 1080p-FaceTime-HD-Kamera und ein MagSafe-Ladeanschluss. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 18 Stunden an. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und wiegt rund 1,24 Kilogramm.

Zum Angebot bei notebooksbilliger →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.