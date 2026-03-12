Apple MacBook Air: OLED-Display kommt, aber es dauert noch
Apple wird Ende des Jahres das erste MacBook mit einem OLED-Display auf den Markt bringen und könnte es daher MacBook Ultra nennen. Doch wie sieht es mit anderen MacBooks aus, vor allem mit dem sehr beliebten Apple MacBook Air?
Kommt, aber dauert noch. Ming-Chi Kuo rechnet nicht vor 2028 damit und gibt an, dass es sogar 2029 werden könnte. Das passt zu einer aktuellen Aussage von Mark Gurman. Vermutlich gibt es hier also noch 1-2 Jahre nur kleinere Chip-Upgrades.
Mal schauen, ob das MacBook Air mit dem Schritt zu OLED dann ebenfalls Touch bekommt, wovon ich ausgehe, denn es würde mich wundern, wenn Apple nur ein MacBook damit anbietet. Und beim Neo denkt Apple ebenfalls über Touch nach.
in Gaming
in Gaming
in Smartphones
in Gaming
in Vodafone
in Smartphones
in Mobilität
in Software
in Smart Home
in Smartphones