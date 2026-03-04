iOS 26.3.1: Apple bestätigt das neue Update

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Apple hat im Rahmen der zahlreichen Ankündigungen diese Woche auch verraten, dass iOS 26.3.1 bald kommt. Wir haben noch kein Datum, aber das Update erscheint auf jeden Fall vor dem 11. März, denn es ist die Grundlage für die neuen Produkte bei Apple.

Neben iOS 26.3.1 werden wir also auch iPadOS 26.3.1, macOS 26.3.1 und weitere Updates sehen und die Update-Welle könnte entweder Ende dieser Woche (sprich noch heute oder morgen) oder direkt Anfang nächster Woche eingeleitet werden.

Mit neuen Funktionen und großen Änderungen ist nicht zu rechnen, dafür ist dann iOS 26.4 da, was ebenfalls noch in diesem Monat kommen dürfte. Es ist davon auszugehen, dass mit iOS 26.3.1 nur die Neuheiten der Woche eingepflegt werden.