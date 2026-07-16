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Apple Maps bekommt Werbung, aber es gibt auch Ausnahmen

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Apple hat mit iOS 26.5 den Grundstein für Werbung in Apple Maps gelegt und will bald Werbung in einer weiteren App des Unternehmens anzeigen. Vorerst nur in den USA, aber die Werbung in Apple Maps dürfte auch bald zu uns kommen.

Apple Maps zeigt nicht jede Werbung

Doch Apple ist streng, wenn es um Werbung geht, denn man erlaubt nicht alles. Ein paar Kategorien sind ausgeschlossen und bei medizinischen Dienstleistungen wird die Entscheidung „von Fall zu Fall geprüft“. Eine Kategorie wundert mich jedoch.

Bei Google sind Dienstleistungen rund ums Haus mit die größte Werbekategorie bei Maps, was logisch bei einem Kartenanbieter ist. Darauf verzichtet Apple jedoch im Moment. Das sind jedenfalls die Ausnahmen für Werbung, die bei Maps erscheint:

  • Dienstleistungen rund ums Haus: Werbeinhalte, die Dienstleistungen rund ums Haus enthalten oder direkt oder indirekt dafür werben – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sanitär-, Elektro-, Schlosser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-, Schädlingsbekämpfungs-, Dachdecker- oder allgemeine Bauleistungen – sind verboten.
  • Kautionen: Werbeinhalte, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kautionen oder Bürgschaften für die vorläufige Freilassung von Strafverteidigern enthalten oder direkt oder indirekt dafür werben, sind verboten.
  • Kryptowährungs-Geldautomaten: Werbeinhalte, die Geldautomaten für Kryptowährungen enthalten oder direkt oder indirekt dafür werben, sind verboten.
  • Medizinische Dienstleistungen: Werbeinhalte, die für medizinische Dienstleistungen werben oder darauf verweisen, werden von Fall zu Fall geprüft.

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