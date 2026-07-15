iPhone 20 Pro: Überraschende Wendung bei Apple

Apple entschied sich letztes Jahr, dass man beim Pro-Modell nicht mehr ganz auf die Optik achtet und ein praktisches iPhone aus Aluminium auf den Markt bringt.

Nicht schön, nicht hochwertig, anfällig für Kratzer, dafür aber praktisch. Das kommt bisher gut an und wir werden das auch beim Apple iPhone 18 Pro im Herbst sehen. Doch für das 20. Jubiläum steht vermutlich schon wieder ein Kurswechsel an.

Apple kehrt wieder zurück zu viel Glas

Mit dem Apple iPhone 20 Pro (Max), wie das Highend-Modell zum Jubiläum heißen könnte, geht man zurück zu mehr Glas. Laut „Fixed Focus Digital“, einer bekannten Quelle aus China, sollte die erste Testproduktion dafür schon sehr bald anlaufen.

Apple möchte angeblich eine Qualität auf dem Level des iPhone Air, welches aus Glas auf der Frontseite, Rückseite und dem Kamerabuckel besteht und von einem Rahmen aus Titan zusammengehalten wird. Normalerweise nutzt Apple ein Design länger, mindestens drei Jahre bei Pro-Modellen, vor dem 17 Pro sogar sechs Jahre.

PS: Wenn man mal ignoriert, dass es eine kleine Änderung beim Rahmen gab, denn statt Edelstahl kamen das iPhone 15 Pro und 16 Pro mit Titanrahmen auf den Markt.

Aktuelles iPhone Pro verkauft sich gut

Interessant wird, falls das stimmt, aber es behaupten mittlerweile viele Quellen, wie das bei Kunden ankommt, denn der „praktische“ Ansatz des Apple iPhone 17 Pro ist sehr beliebt. Wobei ich mal eine These aufstelle: Dieses iPhone verkauft sich nicht so gut, weil es praktischer ist, sondern weil es mal wieder komplett neu aussieht.

Sollte das Apple iPhone 20 Pro aber eine Mischung aus Apple iPhone 17 Pro und Apple iPhone Air werden, dann könnte ich mir das optisch wirklich gut vorstellen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗