Firmware und Updates

Apple iOS 26.5 legt Grundlage für Apple Maps mit Werbung

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Apple schickte iOS 26.5 vor ein paar Tagen in die Testphase und veröffentlichte die erste Beta für Entwickler und Nutzer. Diese Woche erschien die zweite Beta und mit dieser legt Apple die Grundlage für den Schritt zu Werbung in Apple Maps.

Nach dem Start der App gibt es den Hinweis „Maps zeigt möglicherweise lokale Anzeigen an, die auf deinem ungefähren Standort, deinen aktuellen Suchbegriffen oder der Ansicht der Karte während der Suche basieren.“ in Apple Maps an.

Der Schritt zu Werbung in Apple Maps wurde letzten Monat angekündigt und soll im Sommer in den USA und Kanada starten. Vermutlich werden also alle Nutzer ab iOS 26.5 die Werbung sehen. Bisher ist weiterhin unklar, wie und wann Werbung bei uns in Deutschland zu sehen sein wird, ich rechne aber definitiv noch 2026 damit.

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