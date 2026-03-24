Apple Maps bekommt offiziell Werbung

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, Apple Maps bekommt noch in diesem Sommer erste Werbeanzeigen. Nutzer in Deutschland können aber noch aufatmen, denn es geht in den USA und Kanada los, bei uns dauert es länger.

Die „Werbeanzeigen bei Maps“ erscheinen ganz oben nach einer Suche, wie man das von anderen Kartenanbietern teilweise auch schon kennt. Außerdem wird es einen neuen Bereich mit Vorschlägen geben, auch dort gibt es Werbeanzeigen.

Apple gibt an, dass die Privatsphäre der Nutzer geschützt sei und Werbende diese nicht sehen. Euer Bewegungsprofil wird auch nicht gespeichert oder mit Dritten geteilt, so Apple weiter. Was Apple hier positiv hervorhebt, sollte aber normal sein.

Das wird jetzt sicher einige Nutzer verärgern, da Apple immer gegen Google und deren Geschäftsmodell geschossen hat, aber man sollte sich daran gewöhnen, das wird noch mehr. Werbung gehört jetzt zum Geschäftsmodell von Apple fest dazu.