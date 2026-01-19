Firmware und OS

Apple: Mehr Werbung kommt und wird schwerer erkennbar sein

Tim Cook hat erkannt, was Google schon seit Jahren als Geschäftsmodell nutzt, die Werbung ist eine lukrative Einnahmequelle für Apple geworden. Und daher wird sie jetzt spürbar ausgebaut und es soll mehr Werbung in den Apps von Apple landen.

Doch nicht nur das, die Werbung wird in Zukunft wohl schwerer zu erkennen sein, denn 9TO5Mac hat bei iOS 26.3 eine neue Optik für die Werbung entdeckt. Das Blau der Werbeanzeige im Apple App Store wurde in der neuen Version entfernt:

Es ist noch unklar, ob diese Änderung auch in der finalen Version realisiert wird, vielleicht testet Apple diese neue Optik auch nur in der Beta. Aber es zeigt, dass sich Apple jetzt mehr mit Werbung beschäftigt und das bei iOS immer mehr wird.

Ich persönlich kann ganz gut mit Werbung leben, auch wenn es bei den Preisen von Apple schade ist, aber ich hoffe, dass Apple das Blau nicht streichen wird, denn so kann man die Werbung wirklich kaum noch von den normalen Apps unterscheiden.

